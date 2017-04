Atak Batola Bikin Game untuk Follower di Instagram, Berhadiah Lho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjadi make up artist dan membuka usaha membuat buket bunga, Nanang Kalsel sekaligus Atak Batola, Khairil Sabani Samuda, membuat permainan di Instagram.



Dia memposting sebuah fotonya semasa SD bersama teman-temannya.



Dia memberikan tantangan untuk menemukannya di foto itu.

Foto masa kecil Khairil Sabani Samuda yang dijadikan game. (istimewa via banjarmasin yayu fathilal)



“Find me Challenge!!!

Mau dapat hand bouqette special?

Aku kasih tantangan buat kalian semua..

Yg bisa tebak akan dapat hadiah hand bouqette dari aku.

Caranya:

Post foto berikut di instagram kaliam dengan melingakari wajah salah satu dari foto masa kecil saya yang menurut kalian itu saya.



Tag ke akun @bykhairilsw dg hastag #ifoundyouBEN



This is Find me challenge~



Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa 1 buah hand bouqette (area JAKARTA saja yaa) dan dihubungi melalui DM Instagram setelah 24 jam

Selamat mencari...,” tulisnya di caption fotonya.

Pengumuman itu dibagikannya juga di kontak-kontak WhatsApp-nya.

Dia mengaku menggelar permainan ini hanya untuk iseng dan seru-seruan.

“Baramian (seru-seruan) aja,” tulisnya dalam pesan WhatsApp ke BPost Online dalam Bahasa Banjar, Selasa (4/4/2017).



Permainan ini khusus untuk para followernya yang berdiam di Jakarta saja.



“Di luar itu nggak terima, karena hadiahnya rangkaian bunga segar buatan saya. Kalau kejauhan nanti bunganya layu di jalan. Lombanya dari hari ini, Selasa (4/4/2017) hingga besok, Rabu (5/4/2017) saja,” ujarnya. (*)