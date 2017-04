Ditopang Penguatan Sektor Pertambangan, IHSG Ditutup Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 45,03 poin atau menguat 0,80 persen ke level 5.651,82 pada penutupan perdagangan saham Selasa (4/4/2017) pukul 16.15 WIB.

Dari 10 indeks sektoral pendukung bursa, sebanyak delapan sektor ditutup menguat sementara dua sektor ditutup turun. Lokomotif kenaikan IHSG yakni sektor pertambangan yang naik 3,59 persen.

Disusul sektor perdagangan yang naik 1,56 persen, sektor industri dasar naik 1,31 persen, dan sektor infrastruktur yang naik 1,11 persen.

Dari data RTI, sebanyak 171 saham ditutup naik, sebanyak 149 saham ditutup turun dan 109 saham ditutup pada posisi tetap.

Aksi beli portofolio oleh investor asing mendominasi perdagangan. Aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 618,38 miliar. Sementara aksi beli bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 637,19 miliar.

Lima saham yang diminati investor asing yakni ASII, BMRI, BBRI, BBCA, UNTR. Sementara lima saham dengan kenaikan persentase tertinggi yakni ITMG (9,9 persen), UNTR (4,76 persen), SCMA (3,56 persen), CPIN (3,40 persen), AKRA (3,19 persen).

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau melemah tipis 6 poin ke level 13.331 per dollar AS. Pada penutupan perdagangan saham Senin, rupiah ditutup di level 13.325 per dollar AS. (KOMPAS.com)