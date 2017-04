Sanggar Tari Taranusa Melatih Tari Tradisi dan Kreasi Kepada Anak Anak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Belasan anak berlatih tari Wawai Takam di Bengkel Tari Gumilang Kaca, Taman Budaya Kalimantan Selatan, Sabtu (1/4/2017) sore.



Mereka adalah anggota Sanggar Tari Taranusa.



Mereka biasa berlatih seminggu dua kali, yaitu Sabtu dan Kamis sore.



Kali ini, mereka berlatih rutin saja.



Diiringi musik dari HP yang dihubungkan ke speaker, anak-anak itu itu dipandu pelatih mereka menari.



“Ini latihan biasa saja. Kami mencoba mengenalkan tari tradisi juga kreasi ke mereka,” ujar seorang pelatihnya, Amin Nudin.



Mereka tak hanya dilatih menari Wawai Takam, tapi juga tari-tari lainnya seperti magalena, country, kuda gepang, radap rahayu, dan sebagainya.



“Jadi, kami tak hanya mengajari mereka tari tradisi Banjar, tetapi juga yang kreasi,” katanya.



Terakhir, sebelum latihan selesai pukul 17.30 Wita, mereka berlatih tari Wawai Takam.



Tari Wawai Takam adalah sebuah tari kreasi dari sanggar ini.



“Inspirasinya dari tari-tari yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur,” sebutnya lagi.

