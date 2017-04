Syuting Singel Religi, Syahrini Diprotes, Atas Berhijab, Bawah Rok Mini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga, penyanyi Syahrini malah mendapatkan sindiran dari banyak netizen.

Bukan mengenai ibadah umrah, tetapi aksinya usai ibadah umrah. Mantan duet Anang Hermansyah ini melanjutkan syuting video klip di Turki.

Gaya Syahrini kemudian menjadi perdebatan, ketika ia mengenakan hijab, dengan busana rok pendek berwarna hitam.

"Day1 In Turkey For Shooting V'clip "I Love You Allah"... U Can See On My IG Story !!! #PrincesSyahrini

#Istanbul_3Maret2017#Turkey".

Pendendang 'Jangan Memilih Aku' ini memang terlihat tetap mengenakan celana, namun bahannya yang tipis terlihat seperti leging.

Rok yang menutupi hanya di atas paha. Pantauan BPost Online, 3.396 komentar yang memenuhi postingan dari Syahrini.

ptrputriii1998 menuliskan, "Lepas aja jilbab nya teh kalo pakaian mu sprt itu.. Jilbab itu pakaian nya yg sopan teh."

Itu celana terlalu ngetat n baju terlalu pendek,itu gaboleh atuh teh".

d.alboo_twins berkomentar, "atasan muslim tertutu tpi bawahnya kok kekinian ya . @princessyahrini".

rzal0117 menuliskan, "Menyedihkan sistem moral nya para artis jaman skg".

putriderita8 berkomentar, "Aduh INI busana Muslim ala APA ya?".