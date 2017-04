Investor Asing Lakukan Aksi Beli, IHSG Dibuka Menguat

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melaju di awal perdagangan pagi ini, Rabu (5/4/2017).

Pukul 09.30 IHSG melaju ke level 5.659,38 atau menguat 7,36 poin atau 0,13 persen. Sebanyak 142 saham diperdagangkan menguat, 74 saham melemah dan 109 saham stagnan.

Investor asing terus melakukan aksi beli hingga mampu penopang indeks. Total net buy oleh asing di seluruh pasar mencapai Rp 81,1 miliar dan di pasar reguler Rp 79,86 miliar.

Saham-saham yang berkontribusi menopang IHSG meliputi MYRX, BBCA, TLKM, KBLI, dan IIKP. Sementara itu, saham-saham yang membebani pergerakan indeks yakni BUMI dan UNTR.

Adapun nilai tukar rupiah pada pagi ini menguat terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.328 per dollar AS. (KOMPAS.com)