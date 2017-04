Mercedes Benz Club Banjarmasin Gelar Lomba Tenis hingga Turing Maknai Anniversary Perdananya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mobil boleh klasik keluaran zaman dahulu. Namun bicara keaktifan turing, komunitas mobil yang satu ini, Mercedes Benz Club (MBC), Banjarmasin, bisa dibilang rajanya.

Meski baru setahun dibentuk, komunitas ini telah beberapa kali menggelar kegiatan kumpul bersama ke sejumlah daerah di Banua ini.

Bahkan untuk memperingati anniversary pertamanya, komunitas mobil buatan Jerman ini kembali bakal menggelar turing.

Ketua Umum MBC Banjarmasin Zaenal Arifien mengatakan selain turing ada juga rangkaian acara lain untuk memaknai ultah pertama pertama komunitasnya.

"Pada 31 Maret hingga 2 April kemarin sudah digelar Turnamen Tenis Lapangan Mercedez Benz Club Banjarmasin di lapangan tenis Dharma Praja Banjarmasin," sebutnya, Rabu (05/04/2017).

Ia mengatakan angota MBC memiliki beragam jenis Mercedes Benz. Di antaranya, Mercy kebo tahun 1960, Tiger tahun 80-an, Boxer tahun 90-an, C 180, New Eyes seri E tahun 90-an, dan 9 230 serta E kompressor tahun 2000-an.

"Hingga saat ini jika ditotal sudah ada sekitar 40 lebih anggota kami," ucap polisi berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) ini.

Dikatakannya, MBC telah beberapa kali menggelar turing. Antara lain Family Gathering ke lapangan Pertasi Kencana, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Lalu, menggelar Sahur On The Road (SOTR) di wilayah Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Kemudian, gathering dan turing ke Kota Rantau, Kabupaten Tapin dan turing family gatthering back to nature ke objek wisata, Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Terkait anniversary perdana, Sekretaris Jendral MBC Wahyu menuturkan acara puncak perayaan akan digelar, Sabtu (8/4) pukul 11.00-15.00 Wita. Tempatnya di Ballroom Hotel Banjarmasin International (HBI), Banjarmasin.