Bedah Caesar dan Kematian Ibu (Refleksi Hari Kesehatan Internasional 7 April)

Oleh: PRIBAKTI B

Dokter RSUD Ulin Banjarmasin

Kemajuan perubahan ilmiah, sosial, budaya dan khususnya perubahan hukum telah menyebabkan perubahan mendasar dalam sikap untuk bedah caesar antara pasien dan dokter. Bahkan, konsensus yang mengenai indikasi untuk bedah caesar mengalami perubahan di banyak negara, termasuk faktor psikososial seperti kecemasan mengenai persalinan, atau bahkan keinginan seorang ibu untuk memilih bedah caesar tanpa adanya indikasi medis. Namun, alasan memilih bedah caesar semakin liberal, sangat beragam dan tidak selalu mudah dibedakan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah faktor telah dipertimbangkan mungkin berpengaruh dalam meningkatkan tindakan caesar. Perubahan profil risiko antara semakin meningkatnya angka primipara usia tua sering dikutip sebagai alasan peningkatan angka caesar. Peningkatan permintaan ibu untuk dilakukan prosedur caesar juga memainkan peran.

Namun, meningkatnya bedah caesar tidak harus dilihat dalam isolasi dari perubahan masyarakat. Sebaliknya, keuangan, sosial, dan budaya, merupakan beberapa elemen yang memainkan peranan penting. Faktor-faktor yang diambil bersama-sama dengan persepsi publik bahwa kelahiran lewat bedah caesar merupakan prosedur terkini yang mungkin hampir bebas risiko berkontribusi terhadap meningkatnya prosedur caesar.

Perspektif tersebut, bagaimanapun, mengabaikan fakta bahwa bedah caesar merupakan prosedur pembedahan dengan berbagai komplikasi yang potensial bagi ibu dan anak. Terlepas dari risiko intraoperatif yaitu, infeksi, cedera organ, atau kebutuhan untuk transfusi darah, banyak efek samping dapat terjadi setelah kehamilan (masa nifas) misalkan komplikasi tromboemboli. Secara khusus, komplikasi yang berkaitan dengan kehamilan selanjutnya harus diinformasikan seperti kemungkinan ruptur uterus, infertilitas, atau bahkan anomali plasenta seperti plasenta previa, inkreta, atau akreta. Beberapa tahun terakhir, sejumlah risiko juga telah dideskripsikan pada bayi yang melalui persalinan bedah caesar elektif (terencana) seperti misalkan peningkatan kejadian asma bronkial, atau peningkatan diabetes melitus tipe 1 maupun rhinitis alergi.

Masih Kontroversi

Data yang ada, hingga saat ini belum mencapai tahap yang memuaskan dan masih memiliki kontroversi. Dua artikel review mengarah ke risiko neonatal terkait dengan bedah caesar elektif (terencana) dibandingkan dengan persalinan pervaginam, termasuk peningkatan mortalitas, meningkatnya risiko penyakit pernapasan, atau diabetes tipe 1.

Meskipun demikian, penulis lain tidak menemukan perbedaan keluaran/hasil neonatus antara yang dilahirkan melalui prosedur caesar elektif dan persalinan pervaginam, meskipun mereka menekankan bahwa mereka hanya memiliki data yang terbatas.

World Health Organization (WHO) menyatakan, dasar studi komplikasi ibu dan janin antara 2004-2008 di 24 negara, meningkatnya angka prosedur caesar berhubungan erat dengan peningkatan risiko untuk ibu dan anak dibandingkan dengan persalinan pervaginam. Dan karena itu, mestinya bedah caesar harus dilakukan hanya bila memiliki keuntungan yang signifikan.

Di seluruh dunia, terjadi kenaikan prosedur caesar di negara maju dan berkembang. Di daerah subsahara (Afrika) tingkat sesaria hanya tiga persen, di Amerika Tengah angkanya 31 persen, dan di Amerika Utara berkisar 24 persen. Angka peningkatan di Eropa adalah sekitar 25 persen dari seluruh persalinan, sedangkan di Amerika Serikat angka ini diperkirakan 32,2 persen.

Pada 2000 di Uni Eropa, 221 prosedur caesar yang dilakukan per 1.000 kelahiran hidup; pada 2011 jumlahnya meningkat menjadi 268 per 1.000 kelahiran hidup. Di Eropa, kelahiran dengan bedah caesar naik dari 172,49 per 1.000 kelahiran hidup pada 1997 menjadi 253,23 per 1.000 kelahiran hidup pada 2010.