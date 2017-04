Cuma Rp 2,1 Juta, Lihat Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi 4X Ini Bikin Kamu Pengen Ganti Hp

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indonesia menjadi negara kedua yang dipilih Xiaomi untuk merilis seri Redmi 4x. Sebelumnya, ponsel kelas menengah ke bawah itu sudah lebih dulu diluncurkan di China pada awal Maret lalu.

Di negeri Tirai Bambu, Redmi 4x dibanderol 899 yuan atau setara Rp 1,7 juta untuk varian dengan RAM 3 GB dan penyimpanan internal 32 GB. Di Indonesia, harganya sedikit lebih mahal yakni Rp 2,1 juta.

Lantas, apa saja yang didapat dari harga tersebut? Menurut Director of Product Management dan Marketing Xiaomi Global, Donovan Sung, Redmi 4x menyajikan perangkat berkualitas tinggi untuk masyarakat yang lebih luas.

"Prinsip kami adalah 'one for all', semua orang bisa merasakan teknologi yang bagus. Bukan cuma yang punya banyak duit yang bisa," katanya dalam sesi wawancara khusus bersama KompasTekno usai peluncuran Redmi 4X di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Salah satu spesifikasi yang diunggulkan adalah baterai berkapasitas 4.100 mAh. Dengan disokong teknologi pemrosesan FinFet 14 nm dari prosesor Qualcomm, baterai tersebut diklaim lebih efisien saat digunakan.

Donovan sesumbar Redmi 4x mampu bertahan hingga 15 jam saat menonton video, 13 jam bermain game, dan 18 jam hari dalam kondisi standby. Ia juga mengatakan bahwa baterai Redmi 4x lebih hemat 32 persen ketimbang baterai Samsung Galaxy J5.

Redmi 4x merupakan ponsel 5 inci dengan resolusi 720 piksel dan memiliki layar lengkung 2,5D. Ketebalannya 8,6mm dan dibalut logam yang terkesan elegan.

Di bagian punggun ponsel terdapat pemindai sidik jari, modul kamera 13 megapiksel, serta lampu LED untuk menyokong pembidikan di kondisi minim cahaya.

Sementara itu, kamera depannya terhitung standar dengan sensor berkualitas 5 megapiksel. Ada fitur Beautify untuk mempercantik wajah dengan cara memuluskan kulit dan meniruskan muka.

Soal prosesor, Redmi 4x mengandalkan Snapdragon 435. Kapasitas RAM-nya 3 GB dengan memori internal 32 GB. Bila memori yang disediakan kurang luas, pengguna masih bisa menambahkan kartu micro SD hingga 128 GB.

Ponsel ini bisa dibeli di gerai-gerai Erajaya mulai akhir April mendatang. Belum ada tanggal pasti yang diungkap. Berikut spesifikasi singkat Redmi 4X

Layar: 5,0 inci

Resolusi: 720 piksel

Chipset: Qualcomm Snapdragon 435

Prosesor: Octa-core 1,4 GHz

OS: Android MiUI 8

RAM: 3 GB

Dual SIMcard: Ya (Nano SIM & Micro SIM)/Dual 4G

Memori internal: 32 GB

Slot microSD: hingga 128 GB

Kamera belakang: 13 megapiksel

Kamera depan: 5 megapiksel

Baterai: 4.100 mAh

Konektor: Micro-USB

Warna: Cherry Pink, Champagne Gold, Matte Black