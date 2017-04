Dheavy Sharing Pengalaman pada Model Pemula

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Model muda Banjarmasin, Dheavy Aulia Cahaya Dewi berusaha berbagi ilmu dengan model anak-anak dan pemula di Sanggar Bunga Anggrek.

"Saya diminta membantu berbagi ilmu tentang bagaimana cara berjalan di atas catwalk dan berpose sebagai model kepada anak-anak kecil dan model pemula," jelas Dheavy, Kamis (6/4/2017).

Menurut dia, selain dirinya juga ada model-model yang berpengalaman dan sering meraih juara baik di Kalsel maupun nasional menjadi pelatih model maupun menari.

Putri pasangan Syahransyah dan Aina mengatakan, dirinya memberanikan diri berbagi ilmu sama model pemula, mengingat sudah sering mengikuti lomba baik di Kalsel maupun nasional.

"Saya pernah mengikuti event di Jakarta dalam pemilihan Wajah Bintang Boys and Girl Face Indonesia dan The Exclusive Model Indonesia 2016," jelasnya.

Alhamdulllah, lanjut Dheavy, di Pemilihan Wajah bintang meraih gelar The Best Cat Walk dan di The Exclusif Model Indonesia merebut gelar juara umum photogenic.

Waktu di Jakarta, dia juga menimba ilmu sama artis ternama Indonesia, Arzety Bilbina terutama berkaitan dengan fashion, catwalk dan kepribadian.

"Ilmu yang didapat itu kita sharing. Kami latihannya juga rasa kekeluargaan dan tidak ada isitilahnya senior maupun junior maupun yang lebih muda dan tua sama. Kami sama sama belajar, berbagi ilmu dan sharing dengan yang lebih tua," katanya.