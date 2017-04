IHSG Lanjutkan Penguatan, Hari Ini Kembali Cetak Rekor

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat empat hari berturut-turut setelah pada penutupan perdagangan Kamis (6/4/2017) pukul 16.00 WIB IHSG ditutup naik 3,26 poin atau naik 0,06 persen ke level 5.680,23.

Sebelumnya, IHSG tertekan sepanjang sesi perdagangan. Di jeda siang pukul 12.00 WIB, IHSG sempat tertekan turun 26,10 poin atau turun 0,46 persen ke level 5.650,87 akibat pelemahan sektor pertambangan dan infrastruktur.

Namun di akhis penutupan bursa, IHSG menguat didorong oleh sektor keuangan yang naik signifikan 1,75 persen. Sementara delapan sektor lain ditutup turun dengan pelemahan terdalam di sektor pertambangan dan infrastruktur.

Dari data RTI, sebanyak 133 saham ditutup menguat, sebanyak 190 saham ditutup turun dan 109 saham ditutup pada posisi tetap.

Tertekannya IHSG menjadi kesempatan bagi investor asing untuk kembali melakukan pembelian portofolio. Aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 297,21 miliar. Sementara aksi beli bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 321,98 miliar.

Saham-saham perbankan mendominasi saham yang paling diminati oleh investor asing. Saham BBCA mencatatkan nilai beli bersih investor asing tertinggi hingga Rp 246,56 miliar menyusul kinerja cemerlang bank swasta nasional ini di kuartal I 2017. Saham BBCA sendiri naik 1,76 pada perdagangan Kamis ini.

Disusul saham BMRI (Rp 194,18 miliar), UNVR (Rp 43,25 miliar), BBRI (Rp 29,13 miliar), UNTR (Rp 26,14 miliar).

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah terpantau melemah 8 poin ke level 13.328 per dollar AS. Rupiah di Rabu ditutup di level 13.320 per dollar AS. (*)