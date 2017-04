Kompetisi Futsal HUT Balangan Mulai Digelar, Inilah Jadwalnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Futsal dalam Rangka Memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Balangan yang ke 14 Tahun Asosiasi Futsal Kabupaten Balangan (Afkab) menggelar Kompetisi Futsal "Balangan Cup 2017"hari ini sudah akan digelar.

Salah satu penyelenggara Ozan menerangkan setelah pertemuan teknik kemarin dilakukan penentuan jadwal pertandingan.

Bagi yang ingin tahu jadwal lengkapnya berikut informasi pertandingan ‎Turnamen Futsal Balangan Cup 2017 untuk hari Kamis dan Jumat besok.

Kamis 6 April 2017

Persada Fc VS Dynasty Warrior 14.20 Wita

Persika Jaya VS Amba FC 15.00 Wita

Batumandi FC VS Amuba FC 20.40 Wita

Latim FC VS JFC FC 22.00 Wita

Jumat 7 April 2017

Gelatik Fc VS Mandastana 08.20 Wita

LF 22 VS Stmik BJB 15.00 Wita

JFC FC VS Gelatik A 16.20 Wita

Polres BLG VS Kampung Kita 17.00 Wita

Ryu Fuku VS Baldez 20.00 Wita

Young Boys VS Pama FC 20.40 Wita