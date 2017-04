So Sweet! Ternyata Judul Album Terbaru Rossa Dibuat Afgan

Rossa diabadikan dalam peluncuran album barunya yang bertajuk A New Chapter di KFC Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017).

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Vokalis Rossa baru saja meluncurkan album terbarunya yang berjudul "A New Chapter" di KFC Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017).

Siapa sangka, judul tersebut rupanya diciptakan oleh vokalis Afgansyah Reza.

"Afgan kasih banyak inspirasi, pandangan juga. Bahkan, judul A New Chapter juga datangnya dari dia," aku Rossa.

"Dia bilang kan ini semuanya a new brand of Rossa. Kenapa enggak judulnya A New Chapter aja. Ya udah akhirnya judulnya itu," sambung peremdpuan kelahiran Sumedang, 9 Oktober 1978 ini.

Rossa juga mengaku bahwa ia dan Afgan saling mendukung. Kedekatan mereka tak heran membuat para penggemar bertanya-tanya apakah keduanya memiliki hubungan istimewa.

"Kalau aku dijodoh-jodohin mah banyak. Sama siapa, siapa, siapa karena mungkin ya aku single," kata pelantun "Body Speak" ini.

"Ya aku sih ketawa-ketawa aja?" ujarnya sambil mengulas senyum.

Ketika ditanya apakah setuju jika ia dan Afgan disebut teman tapi mesra, Rossa memilih untuk tidak berkomentar dan memilih menjawab pertanyaan lain.