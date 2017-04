Vitamin C Membantu Penyembuhan Flu? Ini Fakta Mengejutkan yang Anda Balum Tahu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa, vitamin C tampaknya hanya memiliki efek preventif untuk orang yang sangat aktif, seperti pelari maraton dan personil militer dalam pelatihan, bukan bagi “orang biasa”.

Namun, peneliti dari Finlandia melaporkan, penelitian lalu itu bukanlah justifikasi bahwa “orang biasa” tak bisa merasakan manfaat vitamin C sebagai pencegah flu.

Vitamin C ditemukan dapat efektif mencegah maupun mengobati pilek bagi siapapun, dengan syarat “orang biasa” harus mengambilnya dalam jumlah yang besar.

Para peneliti menyimpulkan bahwa orang yang mengonsumsi 8 gram vitamin C sehari dapat pempersingkat penyembuhan pilek sebanyak 19 persen, dibandingkan dengan peserta yang tidak diberikan treatment.

Sedangkan, peserta yang mengambil 4 gram vitamin C per hari dapat mempersingkat penyembuhan pilek sekitar 9%.

Sehingga peneliti menilai, bila selama ini vitamin C dianggap kurang efektif mencegah maupun penyembuhan flu, mungkin mereka mengonsumsi dosis vitamin C terlalu rendah.

Pada dosis yang lebih tinggi, ada manfaat lebih dari vitamin C sebagai antioksidan, studi mencatat, dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C juga telah terbukti untuk menghentikan replikasi virus penyebab pilek.

Namun, mengonsumsi vitamin C dalam dosis besar tak selalu menjadi pilihan terbaik. National Institutes of Health mencatat, bahwa asupan jangka panjang dari vitamin C di atas 2 gram sehari dapat meningkatkan risiko kesehatan negatif seperti diare, kram perut, dan mual.

Sehingga, pilihan terbaik untuk mendapatkan vitamin C dalam dosis besar untuk melawan pilek ialah dengan resep dokter.