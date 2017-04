Wah, Song Jong Ki dan Song Hye Kyo Dikabarkan Rencanakan Pernikahan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lama tak terdengar usai membintangi drama fenomenal Descendants of The Sun, ada kabar baru dari pasangan Song Jong Ki dan Song Hye Kyo.

Kabar ini beredar di fans Songsong couple di akun instagram. Yakni kabar akan melangsungkan pernikahan dari keduanya.

Isu ini muncul dari akun instagram pemeran Dokter Kang Mo Yeon yang tiba-tiba mengikuti akun instagram wedding planner.

Kyo, panggilan akrabnya mengikuti akun perancang pernikahan yang bermarkas di Los Angeles (LA), Amerika.

Seperti yang terlihat di postingan fans Songsong couple, @amyyyy8023.

"I found a wedding planner is following Kyo's private account, and Kyo also follows her. She comes from Los Angeles!!!!! I think Kyo met her when Songsong traveled LA together last year, they started to prepare wedding from long time ago It must be a extremely romantic wedding!!!!".

(Aku melihat perancang pernikahan mengikuti akun privat Kyo dan Kyo juga mengikutinya. Dia berasal dari Los Angeles. Aku pikir Kyo bertemu dengannya ketika Songsong (Song Jong Ki dan SOng Hye Kyo) pergi ke LA bersama tahun lalu. Mereka mempersiapkan pernikahan sejak jauh-jauh hari. Pastinya akan jadi pernikahan yang romantis).

Kabar inipun langsung menyebar di kalangan fans Songsong couple yang selalu menantikan kabar dari dua pemeran utama drama DOTS.

Seperti komentar akun jnet_kikyo_song "Wow!!! Hopefully this is true already..praying for them".

(Wow!! Semoga itu benar, aku berdoa untuk keduanya).

AKun lodygatapia menuliskan, "I dont lose hope,always waiting for the goooooood news very patiently. Always be positive yo our utmost wish."

(Aku selalu berharap ada kabar baik dari keduanya dan menunggunya dengan sangat sabar. Selalu positif dengan apa yang kita inginkan).

Akun irakumalaira menuliskan, "@amyyyy8023 you're baaaaaaackkk with pink circle.. Sounds the wedding bells will ringing soon".

(@amyyyy8023 kamu kembali dengan lingkaran merah muda. Sepertinya lonceng pernikahan akan segera terdengar).