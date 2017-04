Ini Harga 16 Varian Pilihan Generasi Baru Daihatsu Ayla

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Daihatsu Ayla mendapat penyegaran signifikan. Mobil yang masuk kategori irit-ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) ini bahkan mendapat penambahan varian mesin baru 1.200 cc, menjadikan tipe yang dijual menjadi 16 pilihan.

Ayla paling murah kini sudah menyentuh Rp 90 jutaan yaitu tipe D bermesin 1.000 cc. Total untuk varian mesin 1.0L (1.000 cc) terdapat 10 tipe, sedangan tipe bermesin 1.2L (1.200 cc) tersedia enam pilihan.

Khusus varian dengan mesin 1.200 cc, mobil murah andalan Daihatsu ini masing-masing tipe sudah dilengkapi dengan transmisi otomatis. Sedangan tipe D bermesin 1.000 cc, hanya dijual dengan tipe transmisi manual.

Deputy Chief Executive PT Astra International Tbk-Daihatsu Head Office Supranoto mengatakan, seluruh model sudah tersedia di 230 jaringan Daihatsu di Indonesia. "Konsumen sudah bisa melakukan pemesanan per hari ini," katanya, Jumat (7/4).

Berikut harga lengkap 16 tipe Daihatsu Ayla baru:

1.000 cc

X Deluxe M/T Rp 123.750.000

X Deluxe A/T Rp 132.800.000

X Airbag M/T Rp 120.000.000

X Airbag A/T Rp 129.050.000

X M/T Rp 116.400.000

X A/T Rp 125.450.000

M M/T Rp 109.050.000

M A/T Rp 118.050.000

D+ M/T Rp 104.750.000

D M/T Rp 92.550.000

1.200 cc

R Deluxe M/T Rp 136.250.000

R Deluxe A/T Rp 146.250.000

R M/T Rp 132.250.000

R A/T Rp 143.250.000

X M/T Rp 125.250.000

X A/T Rp 135.250.000

(KOMPAS.com/Donny Apriliananda)