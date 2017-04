Wow! Ibnu Sina Belajar Urus Sampah ke Denmark, Supaya Bisa Jadi Tempat Rekreasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hampir satu pekan ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina tak ada di kantor. Dia ternyata berada di Denmark menghadiri undangan kedutaan besar negara kerajaan di Eropa tersebut.

Selama berada di sana, ada beberapa kegiatan yang diikuti orang nomor satu di Kota Banjarmasin ini. Di antaranya mengunjungi Kota Copenhagen untuk melihat pengelolaan sampah.

Kemarin, Ibnu berbagi kisah kunjungannya ke negeri Skandinavia itu kepada BPost melalui WhatsApp. Banyak pengetahuan tentang pengelolaan sampah didapat dalam pertemuan dengan pejabat Pemerintah Kota Copenhagen. Antara lain mengenai pajak sampah di ibu kota Denmark tersebut.

Di kota yang jumlah penduduknya hampir sama dengan Banjarmasin yakni 600 ribu jiwa ini, iuran sampahnya sekira Rp 6 juta per tahun atau sekitar Rp 500 ribu per bulan. “Di tempat tinggal saya hanya sekitar Rp 50 ribu per bulan,” ujar Ibnu.

Selain ke kota yang mayoritas warganya menggunakan sepeda itu, Ibnu juga mengunjungi Odense. Di kota yang berjarak sekira 80 kilometer dari Copenhagen ini, dia kembali mengorek informasi tentang pengelolaan sampah.

Masyarakat Odense memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk menjaga kebersihan. Hal itu bisa dilihat dari cara mereka mengelola sampah. Warga membuangnya sesuai jenis sampah ke dalam 32 kontainer yang tersedia. Selain itu mereka membawa sendiri sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Mantan anggota DPRD Kalsel ini pun lalu mengunjungi TPA yang menggunakan sistem sanitary landfill. Hal menarik adalah TPA ini menghasilkan gas metan yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan pemanas ruangan. TPA juga dijadikan perbukitan hijau dan asri untuk rekreasi warga kota.

Sampah memang jadi persoalan di hampir semua kota, termasuk Banjarmasin. Hampir tiap hari truk sampah lalu-lalang di kota ini. Bak-bak penampungan sampah selalu penuh, tak pernah kosong. Seperti terlihat di tepi Jalan IR PM Noor Banjarmasin.

Selengkapnya baca harian Banjarmasin Post hari ini, Jumat (7/4/2017), atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id