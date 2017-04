Kang Abik, Si Penulis Ayat-ayat Cinta, Bermalam Mingguan di Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ada sisi lain di penghujung gelaran yang didukung penuh Banjarmasin Post, Kalsel Book Fair. Sebelum tampil pada puncak acara yakni meet Anda greet, Minggu (8/4/2017), ternyata Kang Abik atau Habiburahman El Shirazy sudah tiba dan nginap di Montana Hotel Syariah.

Ya, Kang Abik begitu menikmati suasana malam mingguan di Banjarbaru dengan nginap di hotel yang terletak di Jalan Nangka nomor 3, Banjarbaru itu.

 Kang Abik atau Habiburahman El Shirazy siap hadir pada puncak Kalsel Book Fair. Terkenal sebagai sutradara, novelis, Dai, Sastrawan, Pimpinan pesantren, penceramah dan penyair, Habiburahman El Shirazy akan isi acara Meet and Greet Kalsel Book Fair dalam acara bedah buku Cinta Suci Zahrana.Â

Novel Cinta Suci Zahrana ini memang karya Habiburrhman El-Shirazi. Karya lainnya yang terkenal yakni novel Ayat-ayat cinta. Novel fenomenal karena sukses dijadikan film yang disutradai Hanung Bramantyo.Â

"Montana Hotel Syariah juga ikut mendukung gelaran Kalsel Book fair ini, Alhamdulilah banyak pihak yang turut membantu gelaran Kalsel Book Fair. Sepanjang kegiatan Kalsel Book fair terimakasih juga untuk Boostcorp Fakhri Wardani EO," ucap Kepala Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Propinsi Kalsel, Hj Nurliani Dardie, Sabtu ( 8/4/2017).