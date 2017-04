Puluhan Peserta Perorangan akan Ikuti Tabalong Ethnic Carnival TEF 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Acara puncak Tabalong Ethnic Festival (TEF) 2017 berupa Tabalong Ethnic Carnival dipastikan akan menyedot banyak pengunjung.

Soalnya, hingga hari ini, jumlah peserta perorangan saja sudah mencapai 71 orang dan dipastikan akan mengenakan pakaian ethnic kreasi yang menarik.

Keunikan pakaian yang ditampilkan peserta inilah yang berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya mampu membuat masyarakat tertarik untuk melihat.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka, Firman Yusi, puluhan peserta yang sudah terdaftar itu antara lain peserta perorangan dewasa ada 51 orang, peserta perorangan anak-anak ada 20 orang

Kemudian juga ada dari sanggar seni 14 sanggar, masing-masing dengan personil sekitar 15 orang.

Untuk peserta perorangan semuanya dari Kalsel sedangkan sangar seni ada yang datang dari Kalteng.

"Selain itu juga ada tampilan kuntau dan drum band. Jadi perkiraan total orang yang terlibat termasuk peserta bisa mencapai 400 orang partisipan," katanya.

Peserta karnaval sendiri akan berjalan dengan jarak hampir 2 kilometer dari SMAN 2 Tanjung di Jalan Tanjung Selatan, masuk ke ruas Jalan PHM Noor dan finish di Tanjung Expo Center, Mabuun.

Sedangkan penilaian nantinya akan dilakukan untuk kategori, best of the best, kreasi Banjar terbaik, kreasi Dayak terbaik, tema terbaik, penampilan terbaik.

Kemudian, penampilan terunik, peserta anak terbaik, peserta anak terfavorit, peserta anak penampilan terbaik, best fotogenik dan favorit pilihan penonton.

"Jadi ada 11 kategori yang akan diperebutkan peserta pada Tabalong Ethnic Carnival," pungkasnya.