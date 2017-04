Asyik Nyedot Sabu di Hotel, Saleh dan Dedi Dibekuk

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Anggota HST'>Polres HST menggerebek dua orang sedang pesta sabu di sebuah kamar di Hotel Bandung, Jalan Bima, Barabai, Jumat (7/4) sekitar pukul 01.30 Wita. Dua orang tersebut M Saleh (36) warga Jalan Muntiraya Barabai, dan Dedi Setiawan (26) warga Desa Rangas, Kecamatan Batangalai Selatan.

Kapolres HST AKBP Mugi Sekar Jaya, melalui Kepala Satuan Reserse Narkoba, HST'>Polres HST AKP Purnoto, Sabtu (8/4) mengatakan, dari dua tersebut pihaknya menyita satu paket sabu dalam plastik klep, dua plastik klep yang masih tersisa sabu, alat hisap (bong dari botol air mineral dan pipet kaca), satu korek mancis, satu pak sedotan plastik, dan dua unit telepon genggam milik tersangka.

Purnoto menjelaskan, sebelum menggerebek pesta sabu di hotel, anggota Satres Narkoba terlebih dahulu menerima laporan masyarakat bahwa ada pesta sabu di Hotel Bandung Kamar 3.

Bersama Unit Resmob Satreskrim, anggota Satnarkoba langsung menuju lokasi.

“Di kamar 3, kami dapati dua orang pria sedang mengisap sabu. Mereka kami tangkap bersama barang buktinya,” ujarnya.

Mengenai dari mana mereka membeli sabu, Purnoto mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan. “Tersangka akan kami jerat dengan Pasal 112 (1) sub Pasal 127 (1) sub Pasal 132 UU RI No 35 tahun 2009 tetang Narkotika, yaitu penyalahgunaan narkotika jenis sabu golongan satu bukan tanaman,” ujarnya. (han)