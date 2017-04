Selegram Gemuk Ini Dulu Dibully, Kini Makin Percaya Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Adalah Ririe Bogar yang menganggap tak perlu harus kurus dulu baru seorang perempuan bisa disebut cantik. Semula, Ririe mengaku mulai concern dengan yang berhubungan plus size saat ia 'diceburkan' seorang teman di ajang pemilihan Miss Impian di tahun 2011.

Kontes itu memang dikhususkan untuk peserta yang memiliki tubuh gemuk.

"Tadinya aku berpikir, aku adalah perempuan paling gendut di Indonesia, tapi ternyata di acara itu, aku bertemu dengan 800 perempuan berbadan besar yang ikut audisi. It’s mean, 11 tahun yang lalu dimana ranah entertaiment untuk perempuan berbadan besar itu nol," ungkap Ririe

Sejak itu, Ririe pun mulai memperhatikan fashion untuk perempuan bertubuh besar dan membuka butik bernama Xtra-L.

"Tapi hanya bertahan satu tahun karena yang datang lebih banyak untuk curhat daripada beli baju," akunya sambil tertawa. Seringnya Ririe mendengar curhatan para perempuan bertubuh plus size itu, membuatnya terpikir membentuk sebuah komunitas.

"Aku ini bukan psikolog, tapi aku tahu bagaimana meng-handle curhatan itu, karena aku berada di posisi tersebut. Akhirnya aku bikin komunitas Xtra-L Indonesia. Thanks God saat itu terkumpul 10 orang dengan visi dan misi yang sama," sambungnya.

Terhitung hampir 20.000 orang yang kini mengikuti komunitasnya. Ririe pun berhasil menumbuhkan rasa percaya diri perempuan bertubuh plus size lainnya, "Aku merasa saat kita menyebar hal positif dan ditangkap oleh orang-orang positif maka hasilnya positif. Walau tidak memungkiri pasti ada yang negatif, but its works. Aku bersyukur dengan orang-orang negatif di sekitar aku, karena mereka ada, maka aku bertumbuh."

Dan menurutnya saat semua orang muncul menjadi motivator bagi orang-orang berbadan besar, "Aku suka. Buat aku, sukses itu adalah ketika kita berhasil membuat orang lain melakukan apa yang kita lakukan. Makanya kenapa aku enggak mau pelit ilmu," ujarnya.

Diakui Ririe, seiring berkembangnya komunitas Xtra-L, semakin banyak perempuan bertubuh plus size yang percaya diri. Namun di luar itu, ternyata ada juga yang sampai over self-confidence.

"Itu, sih, yang tidak aku sarankan. Karena aku mengajarkan mereka untuk tidak kepedean. Banyak yang suka bilang akhirnya, 'Enggak apa-apa besar yang penting sehat.' Nah, sehatnya itu yang harus bisa dipertanggungjawabkan."

Ririe pun tak memungkiri jika sehat itu modal utama bagi siapapun juga. Karena itu ia mulai menomorsatukan kesehatan. "Sejak 2 tahun lalu, aku akhirnya merubah pola pikir juga, dimana aku merubah gaya makan, dan berolahraga. Selain itu, sekarang ini aku lagi campaign dengan tagar #beranimakanberaniolahraga," bebernya.

Lewat kampanye #beranimakanberaniolahraga ini, Ririe mengajak banyak orang paling enggak seminggu tiga kali selama 15 menit saja untuk berolahraga.

"Kalau kita sehat kita pasti bahagia. Kalau bahagia pasti cantik. Lagian cantik itu ejaannya bukan k.u.r.u.s. Jadi enggak harus kurus atau gemuk dulu baru di bilang cantik, tapi kalau sehat dan menjaga kesehatan itu wajib," ungkapnya sembari tersenyum.

Lalu adakah tips dari Ririe untuk para perempuan bertubuh plus size di luar sana untuk terus konsisten menjaga kesehatan mereka?

"Buat aku, tidak akan ada yang bisa merubah dirimu, kecuali dirimu sendiri. Mau semua orang kasih wejangan, enggak akan masuk kalau tidak ada niat dari diri sendiri. Dan yang cuma bisa nolong ya diri sendiri. Saat kita sudah berdamai dengan diri kita, sekeliling kita akan berdamai sama kita. Saat kita mencintai diri kita, sekeliling kita akan mencintai kita juga," tandasnya.