Ayo Saksikan, Sore Ini Annisa Tampil I Can See Your Voice MNCTV

BANJARAMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ayo, saksikan juara wanita bintang Radio Kalsel 2016, Annisa di acara I Can See Your Voice Indonesia Season 2 di televisi nasional MNCTV, Senin (10/4/2017) pukul 17.30 Wita.

"Ulun menjadi salah satu dari tujuh orang yang ditebak apakah sebagai seorang penyanyi atau bukan," papar Annisa, Senin (10/4).

Terus pembawa acara nya ada Raffi Ahmad dan Indra Herlambang dengan menebak Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, dan kawan-kawan.

Sedangkan, super startnya sekaligus yang menentukan menebak Annisa dan enam peserta lainnya sebagai penyanyi dari D'masiv.

Anissa juga diacara itu juga sempat berdut dengan Novita Dewi X-Factor. "Sangat senang bisa ketemu langsung artis ternama," kata Annisa. (*)