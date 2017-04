Saat Penutupan IHSG Kehilangan 9.19 Poin

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) batal rebound pada perdagangan Senin (10/4), IHSG ditutup kehilangan 9,19 poin atau 0,16% menjadi 5.644,3.

Pekan lalu, IHSG diakhiri di level 5.653,47, terkoreksi setelah menyentuh level tertinggi 5.680,24 di hari sebelumnya.

Sebanyak 170 saham menyeret IHSG hari ini, berbanding 147 saham yang menguat.

Sedangkan 109 saham lainnya tak bergerak.

Perdagangan hari ini melibatkan 10,89 miliar lot saham, dengan nilai transaksi Rp 7,38 triliun.

Investor lokal melakukan penjualan Rp 4,72 triliun sementara pembelian hanya Rp 3,82 triliun. Sedangkan investor asing mencatatkan net buy 187,35 miliar di pasar reguler, serta Rp 896,65 miliar di pasar keseluruhan.

Tujuh dari sepuluh sektor turun. Grup agrikultur dan konstruksi mencatat penurunan 1,72% dan 1,18%.

Tiga sektor yang mencatat kenaikan antara lain aneka industri sebesar 0,72%, industri dasar 0,45%, dan manufaktur yang naik 0,16%.

Saham LQ45 yang paling menderita penurunan sore ini antara lain PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) yang turun 8,47% menjadi Rp 540, PT Hanson International Tbk (MYRX) sebesar 4,35% menjadi Rp 132, dan PT PP Persero Tbk (PTPP) yang rurun 3,8% menjadi Rp 3.040 per saham.

Saham top gainers LQ45 antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) yang turun Rp 3,13% menjadi Rp 3.300 per saham, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) sebesar 2,66% menjadi Rp 1.350 per saham, PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) sebesar 1,7% menjadi Rp 13.475 per saham. (*)