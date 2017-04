Waktu Pelaksanaan Porprov Kalsel 2017 di Tabalong Digeser, Ini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan 2017 di Kabupaten Tabalong yang semula jadwalkan tanggal 9 September 2017, diperkirakan akan bergeser.

Adanya perubahan tanggal tersebut karena menyesuaikan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) pada Bulan September dan Pekan Olahraga Nasional (Popnas) pada Bulan Oktober.

Adanya pergeseran waktu pelaksanaan Porprov dari waktu yang semula telah direncanakan menjadi salah satu penyampaian KONI Tabalong saat melakukan konsolidasi kepada KONI Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (10/4/2017).

Ketua KONI Tabalong, HM Helmi Abdani, didampingi Kadispora Tabalong, Zain Ramai, menyampaikan pergeseran waktu tersebut lantaran diprediksi akan bertabrakan dengan pelaksanaan dua even nasional.

"Kita masih menunggu keputusan Dispora Kalimantan Selatan yang juga menunggu acuan dari Kemenpora,"ucap H. Helmi kepada wartawan usai menggelar rapat.

Selain itu, pembahasan rapat yang di pimpin Ketua Umum Pengurus KONI Kalsel H Bambang Heri Purnama ini juga membicarakan hal yang menyangkut kesiapan pelaksanaan baik Entry by name maupun THB.

"Rapat hari ini dengan KONI Kalsel menyangkut kesiapan teknis pelaksanaan terutama hal yang berkaitan dengan Entri By name and number dan THB Teknikal Hand Book, ini yang akan diperiotaskan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian dari hasil pembicaraan dari rapat ini ada wacana untuk memberikan peringatan kepada kabupaten kota yang tidak mengirim entry by name maupun entry by number karena tim keabsahan akan bekerja semaksimal mungkin dalam waktu yang tinggal beberapa bulan lagi," jelasnya.

Helmi juga banyaknya persoalan yang perlu diperhatikan termasuk lambatnya penyerahan data entry by name, mestinya sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan Porprov bahwa tim keabsahan akan bekerja minimal 5 bulan sebelum pelaksanaan,

"Kita sudah beberapa bulan ini menunggu antrian yang sudah kami kirimkan, belum di sampaikan kepada panitia,nah oleh ketua umum Koni Kalsel selaku pimpinan rapat tadi meminta kepada panitia dalam kabupaten Tabalong untuk memberikan surat,meminta kepada kabupaten kota agar sesegeranya mengirim kembali format entry by name yang sudah kami kirim ke daerah-daerah kerja secepatnya dalam bulan ini harus sudah clear,karena itu salah satu hasil keputusan rapat tadi," bebernya. (*)