62 Perguruan Silat Meriahkan Festival Pencak Silat Budaya Kuntaw 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 62 Perguruan Silat dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel) turut berpartisipasi pada Festival Pencak Silat Budaya Kuntaw 2017, yang digelar di Siring Nol Kilometer, Sungai Martapura, Banjarmasin, Selasa (11/4/2017).

Masing-masing Perguruan tersebut mempertunjukkan keahlian dalam bermain Kuntaw di hadapan para juri. Tampil dengan durasi 5-6 menit, para pesilat sukses menghibur para penonton yang hadir pada festival tahunan itu.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia (APPSBI), Awang Suwandi memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kuntaw di Banjarmasin. Dia menuturkan akan terus mendukung berkembangnya olahraga budaya ini di Indonesia.

"Bagus ya, Ini harus dilanjutkan terus. Kita lihat antusias masyarakat cukup bagus. Yang berpartisipasi cukup banyak, sangat berpotensi untuk lebih berkembang lagi," tutur Awang kepada BPost Online.

Ditambahkannya, yang mampu berprestasi di tingkat provinsi harusnya mampu berbicara di tingkat yang lebih tinggi.

"Harus ada peningkatan ya, tidak hanya puas di tingkat provinsi, namun juga harus bisa meningkat di tahap nasional bahkan internasional," imbuhnya.

Jelang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) 2017, yang akan diselenggarakan di Banjarmasin, Kalsel, Awang mengatakan para pesilat yang turut andil di Festival Pencak Silat Budaya Kuntaw 2017, diharapkan mampu menampilkan yang terbaik pada FORNAS nanti.

"FORNAS sebagai barometer The Association For International Sport for All (TAFISA), jadi jika dapat berprestasi di FORNAS dapat mewakili Indonesia di ajang TAFISA," paparnya.

Tahun lalu, Jakarta sebagai tuan rumah TAFISA 2016, diterangkannya sebanyak 120 Negara turut berpartisipasi.

"Tahun 2017, TAFISA digelar di Portugal, semoga nantinya Kuntaw bisa mewakili Pencak Silat Dari Indonesia untuk unjuk kebolehan di ajang Internasional," pungkasnya. (Mariana)