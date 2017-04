Hero Bangga Kostum 'Selamatkan Bekantan' Dinobatkan Penampil Terbaik Tabalong Ethnic Festival

istimewa via banjarmasinpost.co.id/irfani rahman

BANJARMASIN.CO.ID, TANJUNG - Acara Tabalong Ethnic Festival telah berakhir dengan penuh kegembiraan. Tapi siapa sangka dalam event kemarin ada seorang desainer yang juga perancang yang menoreh prestasi.

Adalah Hero Santoso yang dua karyanya digunakan dua peserta yakni Muhammad Fremmuzar Aditya dengan tema Datu Aling berhasil masuk 10 besar.

Kemudian, satunya untuk perwakilan SMK Negeri 1 Tanjung denga tema "Selamatkan Bekantan Maskot Kalimantan Selatan dari Kepunahan" berhasil meraih juara Kategori Penampilan Terbaik dari ratusan peserta.

Kepada BPost Online, Selasa (11/4/2017) sore, Hero menuturkan untuk tahun ini dirinya tidak hanya membawakan tema, tetapi pesan kuat dan nilai edukasi serta informasi bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, "Save Bekantan Mascot Kalimantan Selatan"

mengangkat tema primata endemik Kalimantan Selatan yang memiliki nama latin "Nasalis Larvatus".

Dimana pada tahun 1990 Bekantan di nyatakan sebagai maskot Kalimantan Selatan, Sementara pada tahun 2011 Bekantan dinyatakan langka oleh Internasional Union For Conservation Of Nature and Natural Resources, karena adanya alih fungsi lahan dan perburuan liar.

Untuk melindungi maskot Kalimantan Selatan dari kepunahan @sahabat_bekantan @savebekantan_sbifoundation membuat program dengan misi "SAVE OUR MASCOT", dengan mendirikan pusat penyelamatan Bekantan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, rescue dan evakuasi, rehabilitasi dan perbaikan habitat serta pelepasan Bekantan kealam liarnya.

Menurutnya @tabalongethnicfestival adalah salah satu even efektif untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat agar bisa lebih peduli lagi terhadap kelestarian maskot kita.

"Untuk pengerjaan dua design kostum tersebut sudah dari 3 bulan yang lalu dan penyelesaiannya di bantu oleh team saya," papar Hero yang juga guru seni budaya di SMK Negeri Tanjung ini.