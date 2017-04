Mulkan Dukung Aspirasi Pambakal Soal Gaji Bulanan Aparatur Desa

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Ketua Komisi 1 DPRD Banjar, Mulkan menyampaikan dukungan atas aspirasi para pambakal yang menuntut pembayaran gaji alias penghasilan tetap (siltap), aparatur desa dibayarkan per bulan.



Alasannya, dengan pembayaran per bulan akan lebih mudah mengontrol kinerja aparatur desa tersebut.



Akan tetapi, aspirasi ini perlu didiskusikan dengan Dinas PMD dan DPKAD. Sebab, siltap bagi aparatur desa ini dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana pusat.



"Daerah berkewajiban mengalokasikan DAU yang diperoleh dari pusat sebesar 10 persen untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Karena bersumber dari DAU itulah, perlu diperjelas apakah karena bersumber dari pusat sehingga transfer dananya juga bertahap sehingga siltap selama ini dibayarkan per triwulan. Kami akan diskusikan ini dengan instansi terkait," katanya.