Polisi Temukan Cangkir Hingga Puntung Rokok Diduga Milik Pelaku di Lokasi Penyiraman Air Keras

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dari olah tempat kejadian perkara (TKP) penyiraman air keras ke penyidik senior KPK di Kelapa Gading, polisi mengamankan sejumlah barang bukti cangkir atau muge seng hijau belirik diduga milik pelaku.

Olah TKP dilakukan jajaran petugas Polres Metro Jakarta Utara di Jalan Deposito T No 08 RT 03 RW 10, Kelurahan Pesanggrahan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pada Selasa (11/4/2017) pagi, usai menerima laporan kejadian.

Ketua RT 03 RW 10, Wisnu Broto, menceritakan selain cangkir dan puntung rokok, petugas juga mengamankan kulit pohon, daun, serta pakaian Novel Baswedan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017).(Istimewa) (Instagram)

"Saat ikut mengantarkan Pak Novel ke rumah sakit. Setelah tersiram, pak Novel tak berusaha berlari meminta pertolongan ke masjid lagi. Tapi, karena matanya tidak melihat kena air keras, dia menabrak pohon dan kepalanta terbentur pohon. Makanya kulit pohonnya dicongkel dan dibawa polisi. Pakaiannya, sandal dan kopiah putih Pak Novel juga dibawa petugas," ujar Wisnu di lokasi kejadian.

Diberitakan, penyidik senior KPK Novel Baswedan mendapat serangan siraman air keras dari dua orang tak dikenal. Kejadian itu terjadi saat Novel berjalan menuju rumah sepulang menunaikan Salat Shubuh.

Pantauan Tribun, titik lokasi kejadian masih terpasang garis polisi. Sejumlah bercak warna putih diduga sisa air keras tampak masih terlihat di permukaan jalan. (*)