Sesia Siang, IHSG Ditutup Stagnan di 5.644

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup sideways di akhir perdagangan Selasa (11/4/2017).

Indeks berbalik arah di akhir perdagangan siang ini, seiring dengan aksi jual di lantai bursa. Hal ini juga berbarengan dengan memerahnya bursa di kawasan Asia Pasifik siang ini.

Pukul 12.00 IHSG ditutup stagnan di 5.644,15. Sebanyak 156 saham diperdagangkan menguat, 132 saham melemah dan 118 saham stagnan.

Investor asing melakukan aksi jual pada paruh pertama siang ini, sehingga turut menyumbang pelemahan indeks.

Adapun nilai tukar rupiah siang ini tercatat menguat terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.282 per dollar AS. (KOMPAS.com)