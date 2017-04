Ini Jadwal Resmi Laga Tim Barito Putera di Kompetisi Gojek Traveloka Liga 1 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator akhirnya merilis jadwal resmi kompetisi Gojek Traveloka Liga 1 2017.

Jadwal resmi laga tim kebanggaan Banua yakni Barito Putera dalam kompetisi paling bergengsi di Tanah Air ini pun sudah bisa diketahui.

Jadwal resmi tim Barito Putra ini secara umum hampir sama persis dengan draft jadwal yang sebelumnya dirilis oleh PT LIB.

Berikut ini daftar jadwal lengkap tim Laskar Antasari dalam kompetisi Gojek Traveloka Liga 1 2017. (*)

* Putaran I :

- Barito vs Mitra Kukar : Sabtu (15 April) 15.00 WIB.

- Persija Jakarta vs Barito : Sabtu (22 April) 18.30 WIB.

- Barito vs Perseru Serui : Minggu (30 April) 18.00 WIB.

- Arema FC vs Barito : Jumat (5 Mei) 18.30 WIB.

- Barito vs PS TNI : Selasa (9 Mei) 15.00 WIB.

- Sriwijaya FC vs Barito : Sabtu (13 Mei) 14.00 WIB.

- Barito vs Persegres : Jumat (19 Mei) 15.00 WIB.

- Persipura Jayapura vs Barito : Selasa (30 Mei) 18.00 WIB.

- Barito vs Semen Padang : Sabtu (3 Juni) 19.30 WIB.

- Pusamania Borneo FC vs Barito : Rabu (7 Juni) 20.30 WIB.

- Barito vs Persib Bandung : Minggu (18 Juni) 19.30 WIB.

- Bhayangkara FC vs Barito : Minggu (2 Juli) 18.30 WIB.

- Barito vs Persiba Balikpapan : Minggu (9 Juli) 15.00 WIB.

- Bali United vs Barito : Jumat (14 Juli) 18.30 WIB.

- PSM Makassar vs Barito : Selasa (18 Juli) 15.00 WIB.

- Barito vs Madura United : Sabtu (22 Juli) 18.30 WIB.

- Persela Lamongan vs Barito : Jumat (28 Juli) 15.00 WIB.

* Putaran II :

- Barito vs Persija Jakarta : Minggu (6 Agustus) 18.30 WIB.

- Mitra Kukar vs Barito : Jumat (11 Agustus) 15.00 WIB.

- Perseru Serui vs Barito : Kamis (17 Agustus) 18.30 WIB.

- Barito vs Arema FC : Rabu (23 Agustus) 18.30 WIB.

- PS TNI vs Barito : Rabu (30 Agustus ) 18.30 WIB.

- Barito vs Sriwijaya FC : Minggu (10 September) 18.30 WIB.

- Persegres Gresik United vs Barito : Minggu (17 September) 15.00 WIB.

- Barito vs Persipura Jayapura : Kamis (21 September) 18.30 WIB.

- Semen Padang vs Barito : Senin (25 September) 18.30 WIB.

- Barito vs Pusamania Borneo FC : Minggu (1 Oktober) 18.30 WIB.

- Persib Bandung vs Barito Putera : Senin (9 Oktober) 18.30 WIB.

- Barito vs Bhayangkara FC : Minggu (15 Oktober) 18.30 WIB.

- Persiba Balikpapan vs Barito : Jumat (20 Oktober) 18.30 WIB.

- Barito vs Bali United : Rabu (25 Oktober) 15.00 WIB.

- Barito vs PSM Makassar : Minggu (29 Oktober) 15.00 WIB.

- Madura United vs Barito : Minggu (5 November) 15.00 WIB.

- Barito vs Persela Lamongan : Sabtu (11 November) 15.00 WIB.