Menolak Tunduk pada Teror

KETIKA sorotan publik sedang mengarah ke perkembangan dan persidangan kasus megakorupsi proyek KTP elektronik (KTP El), ketua satgas penyidikan kasus tersebut Novel Baswedan justru mendapat serangan berupa siraman air keras. Kejadiannya di Jalan Deposito T RT 03 RW 10, Kelurahan Pesanggrahan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (12/4) sekitar pukul 05.10 WIB usai dia melaksanakan salat Subuh di masjid dekat rumahnya.

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menderita luka serius di kedua matanya. Novel juga mengalami benjol di dahi karena membentur pohon nangka di dekat rumahnya ketika berusaha kembali ke Masjid Al Ihsan untuk mencuci wajah dan kepalanya.

Peristiwa yang dialami Novel Baswedan sontak membuat publik terhenyak. Konon, kabar mengenai penyerangan Novel pun dengan cepat sampai ke Istana Presiden. Pasalnya, setelah mengalami serangan itu Novel sempat menelepon Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Mendapati itu, Kapolri membentuk tim khusus terdiri atas petugas Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri.

Terlepas dari berbagai perkembangan cerita yang beredar di masyarakat, dalam hal ini masyarakat diperlihatkan bagaimana kegetiran seorang penyidik KPK yang sedang bergelut dalam pekerjaannya.

Karena selalu dihadapkan dengan ulah berbagai oknum, tentu banyak kepentingan yang kemudian merasa terganggu. Namun hukum tetaplah hukum. Sebagai panglima tertinggi di Indonesia, tentu semua harus tunduk, siapapun itu.

Sebenarnya apa yang dialami Novel Baswedan tidak kali ini saja terjadi. Sebelum peristiwa penyiraman air keras terhadapnya, Novel sudah merasa diikuti oleh seseorang. Dan itu diungkapkannya ke beberapa kerabat dan tetangga.

Sebagaimana diungkapkan saudara sepupu Novel, Anies Baswedan, ini (teror) bukan yang pertama kali. Ini sudah yang kelima kali dialami Novel.

Dari sejumlah kejadian itu, Anies juga menegaskan tak gentar menghadapi semua teror yang terjadi pada anggota keluarganya. Menurut dia, meski kecewa dan marah, tapi keluarga korban tetap tegar menghadapi peristiwa itu.

Sikap tak gentar menghadapi teror itu agaknya memang harus dilakukan oleh semua penegak hukum. Tak hanya yang sedang menangani korupsi, tapi penegak hukum yang sedang mencari jejak terduga teroris di sejumlah daerah di Indonesia.

Dalam hal ini, peran serta masyarakat untuk mencegah dan menumbuhkan sikap enggan tunduk terhadap teror juga harus ditumbuhkan. Karena berbagai informasi terkait geliat aksi teror ini justru muncul dari kalangan akar rumput.

Setelah melihat ketegaran seorang Novel Baswedan dan keluarganya ketika menghadapi teror, apakah Anda menjadi takut? Alangkah baiknya, saat ini kita kuatkan tekad seraya berkata lantang,”menolak tunduk pada teror”. (*)