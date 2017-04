25 Hotel Terbaik di Indonesia 2017, Satu Pun Tak Ada dari Kalsel!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Situs perjalanan travel TripAdvisor kembali mengumumkan Travellers' Choice Awards. TripAdvisor memberikan penghargaan terhadap sederet hotel, maskapai, destinasi, dan pantai terbaik di dunia.

Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve yang terletak di Ubud menempati peringkat kedua dari daftar 25 hotel terbaik di dunia. Maskapai nasional Garuda Indonesia juga menempati peringkat ke-10 dari 25 maskapai terbaik di dunia.

Situs perjalanan tersebut juga merangkum 25 hotel terbaik di Indonesia. Mengutip situs resmi TripAdvisor, Kamis (13/4/2017), eringkat pertama ditempati oleh Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve yang berlokasi di Ubud.

Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve berlokasi di Jalan Kedewatan, dengan pemandangan langsung Sungai Ayung. Mengutip situs resmi Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve, hotel ini terbagi menjadi tiga tipe kamar yani One Bedroom Villas, Two Bedroom Villas, dan Three Bedroom Villas. Masing-masing kamar memiliki kolam renang pribadi yang menghadap langsung pesawahan.

Peringkat kedua ditempati oleh Komaneka at Bisma, yang masih terletak di Ubud. Disusul oleh The Trans Resort Bali (Seminyak), Bisma Eight (Ubud), dan Komaneka at Rasa Sayang (Ubud).

Mayoritas hotel yang masuk dalam daftar ini berlokasi di Bali. Dua hotel di Lombok yang masuk dalam daftar adalah The Oberoi (peringkat 10) dan Hotel Tugu Lombok (peringkat 19).

Satu-satunya hotel di Jakarta yang masuk dalam daftar tersebut adalah Raffles Jakarta (peringkat 24).

Berikut daftar 25 hotel terbaik di Indonesia versi TripAdvisor Travellers' Choice Awards 2017:

1. Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve (Ubud, Bali)

2. Komaneka at Bisma (Ubud, Bali)