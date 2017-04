Ini Kelebihan Menghabiskan Libur Panjang di Rattan Inn

Istimewa via banjarmasinpost.co.id/salmah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hai Rattaners, jangan di rumah saja, habiskan libur panjang kamu di Rattan Inn, Banjarmasin.

Yuk, pilih paket menginapnya di Long Stay Package. Superior Room 2 N7ight IDR 1.000.0000,-nett. Superior Room 3 Night IDR 1.400.000,-nett.

Aji Kuswandono, PR Hotel Rattan Inn, mengatakan semua pilihan include welcome drink, breakfast for 2 person, free fitness, sauna, and swimming.

"Ajak kumpul keluarga, teman, sahabat menginap di Rattan Inn, Banjarmasin, dapatkan pengalaman dan pelayanan menarik lainnya," ujarnya.

Nah, liburan seru di Banjarmasin, ke Rattan Inn saja. Rattan Inn a resort in the city. Informasi dan reservasi hubungi 0511-3267799. (*)