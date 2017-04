Siap-siap! Meteor Garden Bakal Diremake di 2018, Ini Bocoran Pemainnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bagi penggemar drama Asia pasti memperhatikan postingan Barbie Hsu di akun instagramnya.

Postingan tak lain tentang drama yang pernah diperankannya, Meteor Garden. Pada 12 April lalu, tepat 16 tahun Meteor Garden tayang perdana.

Pemeran Sanchai ini memposting foto ia bersama dengan F4, empat pemeran drama lainnya yang dulu booming di Asia.

"16 years ago today (April 12, 2001) #MeteorGarden first aired in Taiwan. It's been a long time".

(16 tahun lalu, hari ini 12 April 2001, Meteor Garden perdana tayang di Taiwan. Sudah lama sekali).

Bukan hanya postingan Meteor Garden yang mengambil cerita dari komik Jepang ini yang diposting Barbie Hsu.

Tapi juga poster baru Meteor Garden denga tulisan 2018. Sontak postingannya mengundang banyak tanya dari netizen.

Ratusan komentar mempertanyakan akan hadirnya kembali drama Meteor Garden di 2018 nanti.

Barbie Hsu di akun instagramnya. (instagram)

Namun beberapa mempertanyakan pemeran dari drama asal Taiwan yang dulu sempat menghebohkan Asia ini.

bheboy20 menuliskan "OMG!! OMG!!"