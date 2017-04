Lagi, Audun Kvitland Rilis Lagu “Komodo Ping-Pong” Menyusul "Nasi Padang"

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Setelah video musik "Nasi Padang" yang menjadi viral pada Oktober 2016 lalu, musisi asal Norwegia, Audun Kvitlan, merilis "Komodo Ping-Pong" pada awal April lalu.

“He crawls like a snake / He can hide in the lake / He’s as dangerous as a shark / He moves with the beat / He got poisonous teeth / He can smell you in the dark //” begitulah penggalan lirik lagu ini.

Video klip tersebut diunggahnya di akun YouTube miliknya, kvitlandmusic. Tak seperti video klip “Nasi Padang” yang memperlihatkan dirinya menyanyi dan bermain musik, kali ini, Kvitland tersebut menampilkan video berupa gambar animasi.

Di video klip ini, disertakan pula lirik lagu berbahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Kvitland mengaku bahwa lagu ini terinspirasi dari perjalanannya ke Taman Nasional Komodo di mana ia dan teman perjalanannya, Peter, beruntung bertemu beberapa komodo.

“Akhirnya, senang sekali bisa mengumumkan lagu terbaruku Komodo Ping-Pong‘,” tulis pemilik nama lengkap Audun Kvitland Røstad itu di akun Youtube-nya.

“Mungkin lagu ini tidak 100 persen menceritakan apa yang terjadi ketika aku berada di pulau, tapi hampir mendekati,” sambungnya.

Selanjutnya, Kvitland bercerita kalau jantungnya sempat berdetak kencang ketika melihat ada komodo yang mendekat di tengah hutan di Rinca.

Beruntung, ada penjaga hutan yang mengikuti dan melindungi Kvitland, seandainya komodo tersebut mendekat.

Di sisi lain, Kvitland juga sempat bercerita bahwa cerita “Komodo Ping-Pong”, yakni soal komodo yang gemar bermain ping-pong, didapatkannya dari mimpi.

“Saat bangun tidur, aku segera mengembangkan lagu di mimpiku, dan setelah beberapa saat aku merasa aku harus membuat lagu ini, meski orang-orang menganggapku tak waras,” kata Kvitland.

[Baca juga: Lagu "Nasi Padang", Persembahan Pria Norwegia Ini untuk Indonesia]

Rupanya, Kvitland tak hanya merilis video klip saja. Ia bekerja sama dengan temannya untuk membuat wallpaper, ringtones, notifikasi, icons terkait “Komodo Ping-pong” yang bisa diunduh gratis di Google Play atau App Store.

Selain “Nasi Padang” dan “Komodo Ping-Pong,” Kvitland rupanya juga sempat membuat lagu berjudul “Om Telolet Om”. Sayangnya, lagu itu tak seviral “Nasi Padang”. (KOMPAS.com)