Wanda Siap Berlaga di Popnas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Karateka Banjarbaru, Wanda Hanan Eka Putri siap mewakili Kalimantan Selatan (Kalsel) di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017, Semarang, Jawa Tengah, September mendatang.

Atlet yang akrab disapa Wanda ini berhak atas tiket bertanding di kejuaraan level nasional itu. Pasalnya, Gadis kelahiran 29 Maret 2000 ini berhasil menorehkan prestasi gemilang pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Kalsel 2017 yang berlangsung pada 29-31 Maret lalu.

Pada ajang Popda tersebut, Siswi Kelas XI SMAN 1 Banjarbaru ini berhasil menyabet medali emas cabang olahraga (cabor) Karate kelas Kumite 42 Kilogram Puteri.

Atas prestasi gemilang itu, Wanda dinominasikan bersama delapan karateka lainnya untuk menjadi wakil Kalsel di cabor Karate pada ajang olahraga pelajar nasional tersebut.

Setelah ajang Popda itu, diakuinya dilakukan seleksi best of the best di kelas kumite.

"Ada seleksi lagi di kelas kumite, Alhamdulillah saya berhasil meraih juara 1 best of the best," ungkapnya.

Dari hasil itu, Wanda berhasil mengamankan tiket untuk berlaga di kejuaraan Popnas.

"Alhamdulillah, Saya sudah fix mewakili Kalsel di ajang Popnas nanti," ujarnya.

Diceritakannya, awal berkecimpung di dunia Karate sejak mengecam bangku sekolah dasar (SD) kelas 3, saat itu umurnya 9 tahun.

"Saya ikut karate dari kelas 3 SD sekitar umur 9 tahun. Awalnya ikut karate untuk kesehatan karena sebelum itu sering sakit. Beberapa bulan setelah latihan fisik saya mulai kuat, sudah jarang sakit lagi. Akhirnya saya mulai menyukai karate," paparnya.

Sejak saat itu Wanda rutin latihan bersama tim Karate Banjarbaru. Wanda yang di bawah naungan perguruan Inkado ini berlatih di bawah kepelatihan Sensei Eko Bayu Megantoro dan Sensei Fahmi Safari.

Wanda dinilai cukup berpotensi untuk berprestasi bagus di Karate.

"Wanda cukup potensial, di kelas kumite di bermain cukup bagus," kata Sensei Eko.

Demi berprestasi di cabor Karate, Wanda rela menghabiskan waktu bermainnya untuk melakukan rutinitas latihan.

"Saya latihan empat kali dalam seminggu, setiap hari Senin, Selasa, Sabtu, dan Minggu sore. Cukup banyak tersita waktunya, tapi tidak apa-apa karena saya ingin fokus Karate," terangnya.

Menghadapi Popnas nanti, Wanda akan latihan ekstra dan berharap mendapat hasil cemerlang untuk banua.

"Harapan saya nanti di Popnas bisa main bagus dan mengharumkan nama Kalsel," harapnya. (Mariana)

Daftar Gelar Juara Wanda Hanan Ekaputri

Juara 1 kumite puteri O2SN SMA 2016 tingkat kota juara 3 kata puteri O2SN SMA 2016 tingkat kota

juara 3 kumite puteri O2SN SMA 2016 tingkat provinsi juara 1 -48 kumite junior puteri DANRINDAM CUP 2016

juara 2 kata junior puteri DANRINDAM CUP 2016

juara 3 kumite -42 puteri POPDA 2013

juara 1 kumite beregu puteri POPDA 2015

juara 1 kumite -48 junior puteri walikota Banjarmasin cup III 2017

juara 1 kata junior puteri walikota Banjarmasin cup III 2017