Sukses Gelar Konser, Rossa Ungkapkan Perasaannya Untuk Afgan

BANJARMASIN - Sukses menggelar konser tunggal 21 tahun berkarir di musik, Rossa langsung ungkapkan cintanya untuk Afgansyah Reza.

Di akun instagramnya, Rossa mengungkapkan bagaimana perhatian Afgan menjelang persiapan konsernya.

Afgan menumpahkan seluruh perhatiannya untu Bubu, panggilan sayang Rossa usai keduanya menghabiskan waktu bersama di Australia untuk menonton konser Adele.

Rossa bahkan mengaku yang gugup ketika konser berlangsung bukanlah dirinya, melainkan Afgan yang berada di belakang panggung.

Keberadaan Afgan menurutnya jadi pelengkap dirinya sesuai dengan lagu duet keduanya yang berjudul "Kamu Yang Kutunggu".

Dan kamu.

Orang yang paling nervous selama konser, yang ada di backstage selama aku di atas stage. Yang selama satu bulan terakhir selalu bertanya "how's the preparation? Billboard kapan naik?

Bubu gak boleh kemana-mana abis kt dr melbourne, bubu udah latihan sama irvnat? Bubu harus latihan sm Indra Aziz, tiket gimana bu? Mendingan bubu dikarantina sebelum konser!" dan masih banyak pertanyaan lainnya

And when you sang it "aku,dikirim Tuhan untuk melengkapimu" its just true (i dont know how did we came to the new lyrics )

I lost words to express how greatful i am for having you next to me during #thejourneyof21dazzlingyears .thanks for all the sweet and encouragement

Love you @afgansyah.reza

Kamu Yang Kutunggu , @alam_urbach by @nadelaputri

Postingan Rossa ini sontak membuat para pecinta Afross, pasangan Afgan dan Rossa ikut mendoakan hubungan persahabatan keduanya.

Akun lokitadevia menuliskan, "Relationship goals bgt kaaaaan unyunyunyu @imelfabiola".

Sementara akun celynarielzky berkomentar, "Serasi bngett,, sllu kompakn,, Like both of u so much,, tetepLah bersama smpai maut memisahkn, aamiin".

Hal serupa dituliskan akun nurmadp, "So sweet @itsrossa910 and @afgansyah.reza".