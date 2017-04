Waw, Adik Nagita Slavina Sangat Cantik di Pesta Pernikahannya, Bak Puteri Keraton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar Bahagia datang dari Marsha Tengker atau kerap disapa Caca Tengker.

Adik nagita Slavina ini kini telah resmi menjadi seorang istri.

Caca resmi dipersunting Barry Tamin hari ini, Minggu (16/4/2017).

Dengan menggunakan pakaian adat jawa, Caca dan Barry menggelar akad nikah di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Senyum bahagia terpancar dari kedua pengantin.

Tak jauh berbeda dari pernikahan sang kakak, putri bungsu Gideon Tengker ini terlihat sangat anggun dengan riasan paes di dahi dan sanggul.

Caca juga menggunakan bunga mawar putih sebagai hiasan sanggulnya, sama dengan Nagita yang saat menikah memakai mawar merah.

Hal tersebut diketahui berdasarkan unggahan foto di akun Instagram Marsha Tengker, Minggu (16/4/2017).

instagram.com/cacatengker

"Don’t forget that you wear a ring to remind you of your promise made on your wedding day.

We never make a promise to things that are going to be easy, but the things that we know will require courage "