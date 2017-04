Disney Bantah Rencana Bangun Disneyland Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - The Walt Disney Company menampik kabar pembangunan Disneyland di Boyolali, Jawa Tengah.

Bahkan, The Walt Disney Company menegaskan, saat ini mereka belum ada rencana membangun Disneyland di Indonesia.

"At this moment there is no plan to build Disneyland in Indonesia (Saat ini tidak ada rencana membangun Disneyland di Indonesia)," kata Executive Director Communication The Walt Disney Company Asia Tenggara, Sesha Kanthamraju, dalam pesan pendek kepada KompasProperti, Senin (17/4).

Lebih lanjut Sesha menambahkan, kendati Indonesia merupakan pasar prioritas bagi The Walt Disney Company di Asia Tenggara, The Walt Disney Company belum punya rencana merealisasikan taman hiburan kelas dunia tersebut di Indonesia saat ini.

Kabar pembangunan Disneyland di Boyolali sendiri beredar setelah Bupati Boyolali Seno Samodro mengungkapkannya ke media dan ditanggapi positif oleh istana.

Bahkan kata Seno, Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah menyiapkan sejumlah lokasi, antara lain Kecamatan Mojosongo, Boyolali Kota, atau Ampel. (Ridwan Aji Pitoko)