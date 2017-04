Kabur ke Garuda, Mandiri Segera Ditentukan Pengganti Pahala

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk mengumumkan bahwa pengganti Pahala Nugraha Mansyuri, bekas Direktur Keuangan Mandiri yang saat ini menjadi Direktur Utama di Garuda Indonesia akan ditentukan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Rohan Hafas mengatakan dalam RUPS ini nantinya juga akan dilakukan pengukuhan pengakhiran Pahala Mansyuri sebagai direksi bank Mandiri. “Akan dilakukan dalam RUPS terdekat,” ujar Rohan dalam keterbukaan informasi, Senin (17/4).

Namun Rohan belum merinci, kapan nantinya RUPS ini akan dilakukan. Sebagai gambaran saja, Pahala sudah tidak menjabat sebagai direksi Bank Mandiri pada 12 April 2017.

Sebagai informasi, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Garuda Indonesia Tbk Rabu (12/4) lalu, pemegang saham sepakat mengangkat Pahala Nugraha Mansyuri Sebagai direktur utama menggantikan M. Arif Wibowo.

Pahala tercatat masuk ke jajaran manajemen Mandiri sejak 2006. Peraih gelar MBA Finance di Stern School of Business, New York University AS ini pernah menduduki beberapa jabatan di Mandiri,

Pada 2006, Pahala pernah menjadi EVP (executive vice president) Coordinator Finance & Strategy. Kemudian pada 2010 sampai 2017 menjadi Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri.