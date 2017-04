Hebat, Pengrajin Ini Jual Purun Hingga ke Denmark

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Berkat postingan situs online shop kerajinan yang selalu ia unggah di websitenya, http://BorneoEthnic.com Pujo Nugroho mendapatkan undangan untuk mengikuti Festival Tarbiz di University of Tabriz di Iran dalam The Research Centre for Islamic History, Art, dan Culture (IRCICA) Turki.

Pujo sendiri merupakan pemilik situ online shop yang menjual berbagai kerajinan tumbuhan khas Kalsel misalnya Purun, rotan, dan Eceng gondok.

Sejak dibuat 2009 lalu, Pujo mendapatkan tawaran untuk menjadi peserta pameran dan dan menjadi narasumber dalam seminar di festival Tabriz.

"Berangkatnya 3 Mei nanti selama lima hari," ujarnya, Selasa (18/4).

Anggapan bahwa purun dan kerajinan berbahan baku tumbuhan ini sedikit peminatnya ditepis oleh Pujo. Selama ini ia bahkan mendapatkan ribuan orderan hasil kerajinan purun. Bahkan salah satu barang jualannya kursi bambu, mendapatkan orderan 7000 buah.

"Banyak yang pesan, tapi karena kami sulit untuk mendapatkan pengrajin yang mau membuat barang kerajinan sesuai permintaan jadinya banyak orderan yang kami tolak," jelasnya.

Tak hanya dari negara tetangga misalnya Brunei Darussalam, Malaysia, pesanan diungkapkan Pujo juga datang dari Denmark, Korea, Amerika, Barcelona hingga Swedia. (*)