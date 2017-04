Setelah Terpuruk, Pertumbuhan Ekonomi Brasil Terbaik dalam 7 Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BRASILIA – Perekonomian Brasil mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah mengalami masa resesi selama dua tahun.

Para investor asing pun mulai kembali melirik ekonomi terbesar Amerika Latin ini. Mengutip CNBC, Selasa (18/4/2017), kegiatan ekonomi di Brasil tumbuh ke laju tercepatnya sejak tahun 2010.

Hal ini berdasarkan pada indikator yang diterbitkan oleh bank sentral, yakni indeks IBC-Br. Bank sentral Brasil menyebut, indeks IBC-Br naik 1,31 persen pada Februari 2017. Pada bulan sebelumnya, yakni Januari 2017, indeks tersebut direvisi ke atas dari 0,62 persen.

“Ekonomi cenderung akan mencapai akhir tahun ini dengan tingkat pertumbuhan yang berarti,” ujar Menteri Keuangan Brasil Henrique Meirelles.

Tidak hanya pemerintah Brasil yang menaruh harapan tinggi terhadap perekonomian negara tersebut pada tahun ini.

Para investor juga semakin percaya diri, dibuktikan dengan penguatan indeks iShares MSCI Brazil Capped ETF (EWZ) lebih dari 11 persen pada tahun ini, melampaui indeks S&P 500.

ETF menguat lebih dari 2 persen pada Senin (17/4/2017) waktu setempat dan bergerak menuju rekor sesi terbaik sejak 15 Maret 2017.

Selain itu, nilai tukar mata uang real Brasil juga menguat terhadap dollar AS tahun ini, yakni lebih dari 4,5 persen. Pada Senin, nilai tukar real menguat 1,3 persen terhadap dollar AS.

Pemulihan ekonomi Brasil yang baru terjadi ini muncul di kala perekonomian Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa harga konsumen turun 0,3 persen pada Maret 2017, penurunan terburuk sejak Januari 2015. Selain itu, penjualan ritel di AS juga turun 0,2 persen pada Maret 2017, menurut data Departemen Perdagangan AS.