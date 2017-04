Wah Pentolan Boyband Shinhwa, Eric Mun Bakal Melepas Masa Lajangnya 1 Juli Nanti Loh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia datang dari personil band Shinhwa, Eric Mun yang akan mengakhiri masa lajangnya bersama seorang model Na Hye Mi.

Pentolan band yang memiliki nama asli Mun JUng Hyuk ini akan menikahi kekasihnya Na Hye Mi pada 1 Juli.

Eric Mun, 38 tahun menuliskan surat untuk fans di akun resmi band Shinhwa pada Senin lalu terkait dengan pengumuman pernikahannya.

"Aku bertemu teman untuk seumur hiduo dan aku akan menggelar pesta pernikahan dengan keluarga dan teman dekat di sebuah gereja," tulisnya.

Pengumuman pernikahan pemeran drama Another Miss Oh ini mengejutkan banyak penggemar drama Korea.

Pasalnya hubungan dengan sang model yang diakuinya telah terjalin selama tiga tahun lamanya, tak terendus media.

Pada 2014 lalu, sempat beredar Eric mengencani Na, tapi kemudian keduanya menyangkal pemberitaan tersebut.

Usai pemberitaan berlalu, tiba-tiba pihak manajemen, E&J Agensi mengumumkan hubungan asmara Eric dan Na pada 23 Februari lalu.

Hingga berakhir pada pengumuman pernikahan keduanya. Eric memulai kariernya di band Shinhwa pada 1998 lalu.

Ia kemudian melebarkan sayap dengan berperan di sebuah drama di BC, Breathless pada 2003.

Dilansir asiaone, kariernya melejit ketika membintangi drama Anther Miss Oh di stasiun TvN pada 2016 lalu.

Sementara sang kekasih, Na memulai debutnya sebagai artis cilik di drama Address Unknown pada 2001 lalu.

Dia juga muncul di drama stasiun MBC, berjudul Over the Rainbow dan sitkom High Kick pada 2006.

Ia juga diketahui akan mengikuti seleksi pemain untuk film dari drama Cheese in the Trap yang sebelumnya diperankan Kim Go Eun.