Berikut Jadwal Siaran Langsung Liga Champions dan Liga Lainnya Hingga Jumat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Barcelona mengusung misi sangat sulit ketika menjamu Juventus pada leg kedua perempat final Liga Champions, Rabu (19/4/2017). Sebab, Blaugrana harus mengejar defisit tiga gol.

Ini karena pada pertemuan pertama pekan lalu di Juventus Stadium, Barca menyerah 0-3. Alhasil, peluang Lionel Messi dan kawan-kawan menuju semifinal menjadi sangat kecil.

Meskipun demikian, bukan berarti Barca sudah tersingkir. Pasukan Luis Enrique sudah pernah membuktikan bahwa mereka bisa lolos dari lubang jarum, ketika bertemu Paris Saint-Germain pada babak 16 besar.

Kalah 0-4 di kandang raksasa Ligue 1 itu, Barca mengamuk ketika menjamunya di Camp Nou pada leg kedua. Enam gol berhasil digelontorkan dan hanya kebobolan satu kali, sehingga Barca menang agregat 6-5 untuk bertemu Juventus.

Mampukan Barca mengulangi kejutan tersebut? Patut dinantikan dan para pecinta sepak bola di Tanah Air bisa menyaksikannya melalui tayangan langsung televisi. Berikut jadwal siarang langsung sepak bola untuk tengah pekan ini.

Rabu, 19 April 2017

Piala AFC

Boeung Ket Angkor vs Johor Darul Ta'zim, Fox Sports 1 pukul 17.30 WIB

FELDA United vs Tampines Rovers, Fox Sports 2 pukul 19.45 WIB

Liga 2

757 Kepri Jaya vs PSMS Medan, TV One pukul 14.30 WIB

PSS Sleman vs PSCS Cilacap, TV One pukul 18.00 WIB

Kamis, 20 April 2017

Liga Champions

Barcelona vs Juventus, SCTV / Fox Sport 1 pukul 01.45 WIB

Monaco vs Borussia Dortmund, Fox Sports 2 pukul 01.45 WIB

Liga 2

Persis Solo vs PPSM Magelang, TV One pukul 14.30 WIB

Persebaya Surabaya vs Madiun Putra, TV One pukul 18.00 WIB

Jumat, 21 April 2017

Liga Europa

Manchester United vs Anderlecht, Fox Sports 1 / SCTV pukul 02.05 WIB

Schalke vs Ajax Amsterdam, Fox Sports 2 pukul 02.05 WIB

Genk vs Celta Vigo, BeIn Sport 2 pukul 02.05 WIB