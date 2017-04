Sejumlah Rekor yang Saat Ini Ditoreh Cristiano Ronaldo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MADRID - Cristiano Ronaldo mencetak tiga gol ke gawang Bayern Muenchen saat Real Madrid menang 4-2 pada perempat final kedua Liga di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (18/4/2017) atau Kamis dini hari WIB. Ronaldo pun membukukan rekor baru.

Ronaldo menjadi pemain pertama yang mencetak 100 gol pada pertandingan Liga Champions, tidak termasuk gol pada fase kualifikasi. Total, sudah 103 gol dicetak bintang Real Madrid asal Portugal di kompetisi antarklub UEFA.

Satu gol dicetak Cristiano Ronaldo pada babak kualifikasi Liga Champions bersama Manchester United pada 2005-2006 ke gawang Debreceni - sekaligus gol pertamanya di kompetisi antarklub Eropa.

Dua gol lain dibukukan dia pada final Piala Super Eropa 2014 ketiga Real Madrid menang 2-0 atas Sevilla.

Secara total, Ronaldo sudah mencetak 137 gol pada pertandingan resmi di bawah naungan UEFA, baik level klub maupun timnas. Jumlah itu tertinggi dibandingkan pemain lain.

Berikut adalah sejumlah rekor yang saat ini dipegang oleh Cristiano Ronaldo berdasar statistik resmi dari UEFA:

Level klub

Gol terbanyak di kompetisi antarklub UEFA: 103

Gol terbanyak di Liga Champions: 100

Gol terbanyak dalam satu musim Liga Champions: 17 (2013-2014)

Gol terbanyak sepanjang sejarah Real Madrid: 395

Terbanyak menerima penghargaan ESM Golden Shoe: 4 (2007-2008, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015)

Rekor penampilan pilihan audiens UEFA.com untuk Team of the Year: 11 (2004, 2007–2016)

Level tim nasional

Penampilan terbanyak di putaran final Piala Eropa: 21

Gol terbanyak di putaran final Piala Eropa: 9 (sejajar Michel Platini)

Pencetak gol beruntun di putaran final Piala Eropa: 4

Satu-satunya pemain yang bisa mencetak tiga gol dalam beberapa kali putaran final Piala Eropa

Pencetak gol terbanyak di Piala Eropa, termasuk kualifikasi: 29

Pencetak gol terbanyak di kualifikasi Piala Eropa dan kualifikasi Piala Dunia: 44

Penampil terbanyak di timnas Portugal: 138

Gol terbanyak timnas Portugal: 71

Rekor gol di seluruh level kompetisi di bawah naungan UEFA

1 Cristiano Ronaldo 137

2 Raúl González 106

3 Lionel Messi 97

4 Klaas-Jan Huntelaar 91

5 Andriy Shevchenko 90

6 Zlatan Ibrahimovi? 87

7 Filippo Inzaghi 86

8 Margrét Lára Vidarsdóttir 84

9 Thierry Henry 81

10 Gerd Müller, Ruud van Nistelrooy 77