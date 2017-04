Wirausaha Baru Bakal Dibantu Rp 13 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID - SELAIN Pemko Banjarmasin, Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarbaru juga punya progam mencetak wirausaha baru. Tahun 2017, pemprov Kalsel menargetkan 200 wirausaha pemula (WP).

Guna merangsang munculnya WP baru, pemerintah melalui kementerian terkait menyediakan bantuan modal sekitar Rp 13 juta.

“Memang ada kebijakan baru, dari kementerian membantu untuk WP. dan WP itu untuk bisa mendapatkan bantuan mekanismenya melalui proposalnya bisa diajukan melalui elektronik propsosal,” kata Gustava Yandhi, Kadinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Senin (17/4)

Disebutkan dia, sejauh ini sudah ada 159 dilatih dan dibina berdasarkan e-proposal. Dari sebanyak 159 WP sudah 30 dilatih, dan akan dilatih dalam waktu dekat sebanyak 60 WP.

Disebutkan dia, tidak sembarang yang bisa mendapatkan WP, karena harus melalui proses verifikasi, dan ada kriterianya.

“Kriterianya minimal enam bulan sampai tiga tahun. Kalau sudah sudah usaha miktro kecil tidak dapat lagi. Itu hanya untuk usaha di bawah omset Rp 50 juta per tahun. Kalau usaha mikro sudah omset Rp 50 juta ke atas sampai Rp 200 juta ke atas. Dibantu untuk dana stimulan,” ujarnya.

Dia menyebut, data itu tidak mungkin dobel dengan di kabupaten kota, sebab di mana dalam formulir harus mengisi isian tidak pernah mendapatkan bantuan. “Memang by name by addres di kabupaten kota dan kita saling sinergi,” tandasnya.

