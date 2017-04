Angkringan di Golden Tulip Dihibur Live Music

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ingin menikmati menu makan malam dengan suasana dan sensasi berbeda, cobalah Live Coooking menu Barbeque di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin , di Jl Ahmad Yani KM.2,5 No.138, Banjarmasin.

"Untuk menu Barbeque di Golden Tulip Galaxy Hotel kita gelar seminggu dua kali, yakni Jumat dan Sabtu malam," kata Mohammad Silvian Asst Direktor Of Sales & Marketing Hotel Golden Tulip Galaxy, di Jl A Yani Km 2,5 No 138 Banjarmasin, Rabu (19/4/17).

Standar Barbeque, sambung Alvian, maka menu-menu akan dimasak dengan cara dibakar. Untuk Sabtu malam atau malam Minggu, adalah Mongolian Barbeque. Dengan Mongolian Barbeque, maka tamu-tamu bisa memilih bahan-bahan mentahnya.

Silvian menjelaskan mencontohkan seperti ayam, daging, ikan dan sayur-sayuran yang dikendaki. Kadang kalau kita siapkan masakan matang, maka ada tamu yang tidak menyukai bagian sayuran tertentu. Dengan cara memilih sendiri, maka tamu bisa mendapatkan komposisi makanan sesuai keinginan. "Jadi tamu melihat chef memasak makanan secara langsung di depan mata," kata Silivian.

Dijelaskan Silvian, Golden Tulip Galaxy Hotel juga menggelar konsep lesehan angkringan setiap Kamis mulai dari Rp65 ribu, yakni all you can eat buffe sampai kenyang. Dengan harga tersebut, tamu akan akan bisa menikmati segala macam jenis makanan sate, ayam, gudeg dll.

"Konsep dari angkringan ini adalah lesehan," kata Silivian.

Dijelaskan Silvian, bagi yang mau menikmati menu angkringan bisa datang ke Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin mulai pukul 18:00 Wita sore sampai sekitar 23:00 Wita. Uniknya, dalam angkringan disertai live musik.

"Dengan live musik ini diharapkan tamu yang datang tidak bosan," ujarnya. (*)