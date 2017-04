BMW i8 Protonic Red Edition Dipasarkan Cuma Satu Unit di Indonesia, Apa Sih Kelebihannya?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - BMW Group Indonesia resmi memulai porses distribusi sedan sporty plug-in hybrid kepada konsumen di Indonesia. Menariknya, unit pertama yang diserahkan merupakan i8 Protonic Red Edition yang hanya dipasarkan satu unit di Indonesia.

Lalu apa perbedaanya dengan model BMW i8 biasa? Ternyata pihak BMW Group Indonesia menyatakan, kalau i8 Protonic Red Edition merupakan versi terbatas dengan beberapa penambahan fitur. Ekslusivitas semakin terasa, karena BMW cuma memasarkan i8 dengan kelir ini, satu unit per negara.

Dari sisi desain memang masih serupa, namun bila diperhatikan secara detail tetap ada perbedaan yang signifikan. Bila pada i8 reguler ornamen ekterior dihiasi kelir biru, pada model Protonic Red Edition dikombinasikan dengan aksen silver.

Warna merah yang digunakan juga bukan kelir biasa, tapi diciptakan secara eksklusif oleh para desainer BMW. Selain berpadu dengan aksen silver, kombinasi warna juga diperkuat dengan tampilan pelek 20 inci BMW W-Spoke yang menggunakan warna aluminium matt.

i8 Protonic Red Edition juga sudah dilengkapi lampu laser ala BMW. Tingkat pencahayaan pada high beam mencapai 600 meter, sedangkan i8 biasa hanya 300 meter. Dari fisik, perbedaan bisa dilihat dari garis laser di head lamp, untuk Protonic Red ada dua garis, sedangkan i8 biasa hanya satu.

Penyerahan satu-satunya unit BMW i8 Protonic Red Edition ke tanggan konsumen.(dok. BMW) ()

Masuk ke interior, satu-satunya i8 Protonic Red Edition di Indonesia ini juga memiliki sajian interior yang berbeda. Nuansa kabin diperkuat dengan hadirnya detail jahitan ganda berwarna merah serta trimming berbahan kramik yang dipadukan serat karbon.

Perbedaan terakhir yang paling signifikan adalah soal harga. Sayangnya untuk banderol pasti, masih belum terbuka. Tapi saat dikonfirmasi ke Product Specialist BMW Group Indonesia Anindyanto Dwikumoro, menjelaskan memang harga yang ditawarkan untuk model edisi terbatas berbeda dengan i8 reguler.

"Kalau i8 yang reguler dibanderol Rp 3.549 miliar off the road Jakarta, untuk versi Protonic Red Edition harganya sedikit lebih mahal, sekitar 3.8 miliar off the road lah," ucap Anin Jakarta, Kamis (20/4/2017). (KOMPAS.com)