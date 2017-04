Enggak Perlu Takut, Inilah 3 Manfaat “Menjomblo”

BANJARMASINPOST.CO.ID - Banyak orang yang salah mengira bahwa menjomblo atau melajang itu sedih dan kesepian.

Namun, menurut David Essel, penulis buku Positive Thinking Will Never Change Your Life But This Book Will: The Myth of Positive Thinking, the Reality of Success, dan Dr Maria Shopocles, spesialis pengobatan seksual, melajang sebenarnya memiliki banyak manfaat nyata.

Berikut uraiannya:

1. Penampilan yang lebih baik

“Sering kali orang-orang yang melajang justru memiliki penampilan tubuh yang terbaik,” kata Essel.

Shopocles pun menyetujui hal ini. Dia mengatakan, orang-orang yang melajang biasanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat diri mereka sendiri, baik dengan berolahraga di gym, perawatan kulit ke dermatolog, atau pun memasak makanan yang sehat.

2. Lebih banyak teman

Shopocles mengatakan, kita tahu bahwa orang-orang yang melajang, terutama wanita, lebih pandai menjaga dan memperluas lingkaran pertemanannya.

Menurut Essel, hanya pada saat melajang Anda mempunyai cukup waktu dan inisiatif untuk bergabung di komunitas baru dan bertemu dengan teman-teman lama. Sebab, ketika Anda berada dalam hubungan, semua perhatian sering kali tercurahkan hanya untuk pasangan.

3. Keuangan yang lebih sehat

Mungkin inilah satu manfaat terbesar dari melajang. Sebab, bersenang-senang dengan pasangan akan membuat Anda lebih mudah untuk membuka dompet.

“Melajang sangat sehat untuk keuangan. Justru gunakanlah waktu ini untuk menentukan anggaran Anda. Apa batasan Anda untuk hidup tanpa stres keuangan,” ujarnya.

Setelah menentukan anggaran tersebut, pastikan Anda tetap mengimplementasikannya bahkan saat sudah menjalin hubungan.