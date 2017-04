Sawah Terendam, Petani Martapura Barat Belum Bisa Tanam

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Petani di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar lega walaupun hingga saat ini belum bisa tanam. Mereka kini berkesempatan untuk menanam benih unggul berusia pendek.



Saat ini, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Martapura Barat telah mendistribusikan benih unggul bersubsidi kepada petani.



Kepala BPP Martapura Barat, Nurdin membenarkan telah mendistribusikan benih unggul bersubsidi kepada petani di Kecamatan Martapura Barat. Benih bersubsidi ini cukup ditebus oleh petani dengan harga Rp 2.500 per kilogram.



"Sangat murah harga benih unggul yang kami distribusikan. Seharusnya harganya antara Rp 9-10 ribu per kilogram. Tetapi, disubsidi oleh pemerintah pusat sehingga harganya cuma Rp 2.500 per kilogram dikirim hingga ke rumah ketua kelompok tani," katanya.



Fachri menyebutkan, hingga saat ini, sudah membagi benih bersubsidi dari pusat ini sebanyak 27 ton.



Rencananya, masih ada lagi sebanyak 48 ton yang saat ini belum dikirim ke petani.



Bantuan benih padi unggul bersubsidi ini tentu saja akan sangat membantu petani yang bibitnya rusak karena terendam. Ataupun, mengantisipasi, jika masa tanam telambat akibat lahan terlembat.



"Benih yang dibagikan ini jenis Ciherang dan Inpari 30. Usia panennya hanya 100 hingga 115 hari sehingga bisa mengatasi jika musim tanam sangat terlambat," katanya.