Begini Sakitnya Sindiran Fans The Boro untuk Arsenal

Fans Middlesbrough punya chat menjengkelkan untuk para penggemar Arsenal. Mereka ramai-ramai menyanyikan chant "

"Arsene Wenger, we want you to stay!" saat kedua tim berlaga di Stadion Riverside, Selasa (18/4/2017.

Tujuannya jelas, mereka ingin memprovokasi dan mengejek para penggemar The Gunners yang justru ingin agar Wenger segera hengkang.

Seperti diketahui, saat ini sedang heboh aksi fan Arsenal di berbagai belahan dunia untuk meminta Wenger pergi.

Dalam situasi apapun dan di manapun, fan Arsenal sedang gencar-gencarnya membawa spanduk bertuliskan "Wenger Out."

Ini adalah bentuk protes mereka Arsenal yang bosan melihat timnya sulit sekali mendapatkan gelar dalam beberapa tahun belakangan.

Nah, nyanyian para fan The Boro itu semakin kencang saat skor imbang 1-1 ketika Alvaro Negredo berhasil mencetak gol penyama. The Gunners tadinya tertingal 0-1 lewat gol Alexis Sanchez.

Sayangnya, di menit ke-71 pemain bintang Arsenal Mesut Oezil mencetak gol yang membawa kemenangan The Gunners 2-1. Chant para fan The Boro untuk Wenger pun akhirnya terhenti dengan sendirinya.

Situasi The Gunners saat ini memang sedang runyam. Mereka terancam tak masuk Liga Champions, dan juga Europa League musim depan lantaran masih berada di peringkat enam klasemen sementara. Bos Middlesbrough, Steve Agnew pun sampai menyatakan simpatinya. "Arsene Wenger menurut saya salah satu pelatih paling berbakat selama bertahun-tahun. Dan para pendukung Arsenal mungkin berharap terlalu banyak kepadanya. Tapi persaingan musim ini sangatlah ketat," ujarnya.